Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarına göre değerlendirildiği URAP (University Ranking by Academic Performance) sıralamasında kaydettiği istikrarlı yükselişle dikkat çekiyor.

URAP’ın 190 üniversiteyi içeren genel sıralamasında ETÜ, bu yıl 75. sıraya yerleşerek akademik performansını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Son üç yıl içinde 12 basamaklık bir artış sergileyen üniversite, akademik başarı çıtasını istikrarlı bir şekilde yükseltmektedir.

ETÜ’nün bu başarısı, URAP’ın çeşitli değerlendirme kategorilerinde de belirgin bir şekilde görülmektedir. Türkiye genelindeki 124 devlet üniversitesi sıralamasında son üç yılda 13 basamak ilerleyip, 59. sırada konumlanan ETÜ, Tıp Fakültesine sahip olmayan 84 üniversite içinde 20. sıraya yükselmiştir. Ayrıca, 2000 yılı sonrasında kurulan 129 üniversite arasındaki sıralamada 25. sırada yer alan ETÜ, öğrenci sayısı 6000’in altında olan 33 üniversite arasında ise 7. sıraya ulaşarak dikkat çekici bir başarı elde etmiştir.