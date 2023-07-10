Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Transfer Ofisinde (TTO) Müdürlük devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim’in katılımıyla düzenlenen devir teslim töreninde Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü görevini Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz’a devretti. Törende konuşan Rektör Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Doç. Dr. Ahmet Dumlu’ya teşekkür ederek görevi devralan Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diledi. Tören Rektör Çakmak’ın Doç. Dr. Dumlu’ya plaket takdim etmesi ile sona erdi.