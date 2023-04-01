ETÜ Teknoloji Takımı TEKNOFEST 2023’te katılım sağladığı TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nın rapor aşamasında 100 tam puan ile Türkiye’de ilk sırada yer alarak finallerde Üniversiteyi temsil etmeye hak kazandı.

ETÜ Teknoloji Model Uydu Takımı Danışmanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan “Bu kategoride takımımız 5 yıllık bir tecrübeye sahip. Bu tecrübe uygulamada ve rapor yazım süreçlerinde olumlu etkiler oluşturuyor. Bu nedenle başarılı sonuçları elde edebiliyoruz. Üniversite olarak öğrencilerimizin bu tip teknoloji yarışmalarına katılımlarını teşvik ederek teori altyapılarına paralel bir şekilde uygulama yönlerinin de gelişmesini amaç ediniyoruz. Başta model uydu takım liderimiz Mücahit Polat olmak üzere Merve Nur Ayçilek, Berkay Kocaaliler ve Çağrı Altay’ı bu büyük başarılarından dolayı tebrik ediyorum.” ifadeleri ile süreci değerlendirdi.

TEKNOFEST kapsamında birçok kategoride çalışmalarını sürdüren ETÜ Teknoloji Takımı kurucusu ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Arş. Gör. Gürkan Kalınay “2016 yılında faaliyetlerine başlayan ETÜ Teknoloji Takımımızın hedefi, Üniversitemizi tercih eden öğrencilerin teorinin yanında uygulama bilgisini de en üst düzeye çıkarmaktır. Bu tip teknoloji yarışmaları bizim için bu hedefimizi gerçekleştirmek için araç. Model uydu takımımızın bu büyük başarısı bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mutlu ve gururluyuz.” diyerek çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.