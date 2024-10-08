Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST heyecanı sona erdi.

Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, konserler ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde ziyaretçiler, ETÜ Teknoloji Takımları Koordinatörlüğü ve MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi tarafından kurulan stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmalara 27 takımıyla katılan ETÜ’nün 18 takımı zorlu eleme süreçlerinden geçerek büyük finale kalma başarısı gösterdi. Adana’da zirveyi zorlayan 4 ETÜ takımı önemli bir başarıya imza atarak büyük ödüllerle Erzurum’a döndü.

The Lang Wizards takımı, Türkçe Doğal Dil İşleme kategorisinde Türkiye 3.’sü olarak yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini sergiledi ve büyük bir alkış topladı. ETÜ Algronomists takımı ise Tarım Teknolojileri kategorisinde Türkiye 2.’liği elde ederek sektöre yenilikçi bir soluk getirdi. İletişim teknolojileri kategorisinde mücadele eden ULAK FIE takımı, Kablosuz Haberleşme kategorisinde Türkiye 2.’si olarak fark oluşturdu. Uluslararası arenada yarışan DİHA takımı ise Uluslararası İnsansız Hava Araçları kategorisinde Performans Ödülü kazanarak adını zirveye yazdırmayı başardı.

MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi ise bilim, ahşap, uygulamalı deney ve sanal gerçeklik atölyelerini ziyaret eden binlerce ziyaretçi uzmanlar eşliğinde çeşitli deneylere katılırken yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı yakaladı.

Festivali yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarılı sonuçlardan dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek: “ETÜ olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST heyecanına ortak olduk. Adana’da gençlerimiz ve teknoloji meraklılarıyla birlikte muhteşem bir atmosferde 5 gün geçirdik. Teknoloji takımlarımız yıl boyunca gece gündüz demeden titizlikle buradaki finallere hazırlandı ve önemli dereceler elde etti. Bu başarı üniversitemizin genç yeteneklerinin ve akademik kadrosunun yenilikçi bakış açısını bir kez daha kanıtlamış oldu. Öte yandan festivalin en yoğun stantlarından biri olmak da bizi ziyadesiyle memnun etti MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyemizde binlerce çocuğumuz bilimin eğlenceli tarafını deneyimleme şansı yakaladı. Bunun yanı sıra festival süresince ülkemizin savunma sanayi ve teknoloji alanlarındaki lokomotif kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelerek hem öğrencilerimizin staj olanaklarını hem de yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Bilim ve teknolojiyi merkeze alarak ülkemizin gelişimine katkı sunma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Böylesine önemli bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, bir kaz daha ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil eden takımlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.