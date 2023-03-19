Erzurum Teknik Üniversitesi, Sudan’da Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı’na katıldı.

Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen Sudanlı öğrencilere yönelik Hartum Büyükelçiliği destekleri ve Sudan Eğitim Müşavirliği koordinasyonunda, Sudan Eğitim Bakanlığı, Sudan Yükseköğretim Bakanlığı ve Al-Neelain Üniversitesi iş birliği ile 05-12 Mart 2023 tarihleri arasında Sudan’ın Hartum eyaletinde düzenlenen "Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı"na Erzurum Teknik Üniveristesi’ni temsilen Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Eyüphan Manay ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Uğur Ayık katılım sağladı.

Tanıtım fuarına ETÜ’nün yanı sıra Türkiye’den 9 özel ve devlet üniversitesi de iştirak etti. Söz konusu fuar kapsamında Hartum eyaletindeki çeşitli liselere ziyaretler gerçekleştirilerek Erzurum Teknik Üniversitesinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca Hartum’da bulunan Al-Neelain Üniversitesi, Bahri Üniversitesi ve Sudan Teknoloji Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ikili iş birliği protokolü (Memorandum of Understanding - MoU) ve üniversiteler arasında öğrenci ve personel hareketliliğinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan Erasmus+ KA171 ikili anlaşmaları imzalandı.