Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Kulübü, Erzurum Kadın Voleybol Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonu’nda 27 Şubat 2025 ile 04 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada tüm rakiplerini mağlup eden ETÜ Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı birincilik kupasını kazandı.

Final müsabakasını yerinde takip eden Rektör Bülent Çakmak ve ETÜ heyeti galibiyetin ardından sporcuları tebrik ederek kupalarını takdim etti. ETÜ Spor Kulübünün kısa sürede büyük başarılara imza attığını belirten Rektör Çakmak, kulübe ve sporculara sponsor olan Av. Ebubekir Elmalı’ya teşekkür etti.