Kurban Bayramı münasebetiyle Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Rektörlük Fuaye Alanı’nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, akademisyenler ve idari personeller katıldı.

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kurban Bayramı’nı kutlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek: “Tüm personelimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar ve özel günler kültürümüzün önemli bir parçası ve biz bugünlerde mutluluklarımızı, hüzünlerimizi, acılarımızı paylaşıyoruz. Birlik beraberlik duygularımızın pekişmesine vesile olan bugünlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Değerli mensuplarımız üniversite olarak şu an itibariyle akademik olarak 355, idari personel olarak ise 264 kişilik kadromuzla giderek büyüyen bir aileyiz. Yaklaşık olarak 13 yıllık bir geçmişe sahip olmamıza rağmen gerek idari yapılanmada gerek akademik yapılanmada gerekse de üniversitemizin fiziki yapılanması itibariyle önemli bir gelişme kat ettik. Tabii bu gelişmenin bu noktaya gelmesinde her birinizin önemli rolü var. İnanıyorum ki üniversitemizi gelecek 10 yıllarda daha da iyi noktalara hep birlikte getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik ediyor hepinize sağlık ve afiyetler temenni ediyorum.” diye konuştu.