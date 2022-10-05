Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri başladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri başladı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla ETÜ yerleşkesindeki direklere pembe kurdeleler bağlandı ve Rektörlük Binası pembe ışıklarla aydınlatıldı. Uzmanlar tarafından çeşitli seminer ve konferansların düzenleneceği farkındalık ayında ayrıca Erzurum Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan Kanser Tarama Tırı da öğrenci ve personeller için ETÜ yerleşkesinde hizmet verecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, meme kanserinin ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kansere bağlı ölümlerde üst sıralarda yer aldığını dile getirerek: “Meme kanseri hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürmektedir. Ekim ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı olarak belirlenmiştir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle kadınlarımızda muhtemel bir kanser gelişim sürecini erken evrede tespit etmek önemlidir. Biz de bu doğrultuda tarama stratejilerinin yanı sıra koruma ve önleme programları ile halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi amacıyla üniversitemizde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.