Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fatih Yetim’in danışmanlığında yürütülen ve lisansüstü öğrencisi Dr. Merve Taftalı Köseoğlu tarafından tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilen Seçici Lazer Ergitme (SLE) ile Farklı Yüzey Profilleri Oluşturarak Dental Kuronların Statik/Dinamik Dayanımlarının Artırılması” isimli çalışma Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazanarak tescillendi.

Ayrıca patentte ETÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Yıldız, Prof. Dr. Salih Akpınar ve Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yakup Uzun’un da hak sahipliği bulunuyor.

Konuyla ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Dr. Merve Taftalı Köseoğlu: “Bu buluş kapsamında, mevcut klasik yöntem ile üretilmiş metal alt yapıların metal-seramik bağlantısını iyileştirmek adına gelişen teknolojinin sunduğu yeni nesil eklemeli üretim tekniği olan seçici lazer ergitme yöntemi (SLE) kullanılmıştır. Farklı yüzey profillerine sahip metal alt yapılar tasarlanmış ve tasarlanan metal alt yapılara statik ve dinamik testler yapılarak geleneksel yöntemler ile üretilen metal alt yapılar (kuron) ile karşılaştırılmıştır. Geliştirilen yeni yüzey profillerine sahip kuron ile çiğneme hareketini simüle eden bir ortamda oluşan bası yüklemelerine maruz kalan metal alt yapılı seramik, kuronların metal-seramik arası bağlantısını iyileştirilmiş ve yükleme durumlarına karşı dayanımını yükselterek kullanım ömürlerini artırmıştır” şeklinde konuştu.