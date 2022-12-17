Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Onur Çomaklı’nın yürütücüsü olduğu "Ortopedik İmplantlar için Seçici Lazer Ergitmeli (SLE) Eklemeli Üretim Yöntemi ile Özgün Ti-Ag Alaşım Malzemesinin Üretimi" başlıklı proje TÜBİ TAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Onur Çomaklı’nın yürütücüsü olduğu "Ortopedik İmplantlar için Seçici Lazer Ergitmeli (SLE) Eklemeli Üretim Yöntemi ile Özgün Ti-Ag Alaşım Malzemesinin Üretimi" başlıklı proje TÜBİ TAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Seçici lazer ergitmeli (SLE) eklemeli üretim yöntemiyle biyofilm dirençli özgün Ti-Ag alaşım numunesinin üretilmesinin amaçlandığı projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Çomaklı, Ortopedik uygulamalarda kullanılan alaşımlarda önemli sorunlardan birinin enfeksiyon olduğunu belirterek: “Titanyum implantlar, bakteriyel adezyonunun engellenmesi amacıyla, başta gümüş olmak üzere antibakteriyel etkili çeşitli materyaller ile kaplanmaktadır. Fakat yüzey kaplama yöntemlerinin bazı dezavantajları geniş çerçeveli uygulamaları sınırlamaktadır. Bu nedenle kaplama işlemleri yerine titanyum-gümüş alaşımlarının üretilmesi biyomedikal uygulamaları için umut verici bir yöntem olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.

Eklemeli imalat ile alaşım ve kompozit biyomalzeme üretiminin son yıllarda güncel bir araştırma alanı haline geldiğini belirten Çomaklı: “Önerdiğimiz proje ile ortaya konulacak seçici lazer ergitmeli (SLE) eklemeli imalat yöntemiyle Ti-Ag alaşımın üretimi gerek konusu gerekse de içeriği itibariyle yeni bir çalışma alanı özelliği taşımaktadır. Atatürk Üniversitesi’nden proje danışmanı olarak dâhil olan Prof. Dr. Ayhan Çelik ile ETÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Doç. Dr. Tuba Yetim, Fen Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Yazıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes Arslan ile Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM)’dan Dr. Mustafa Yazıcı’nın katılımlarıyla hem şehrimizin üniversiteleri arasındaki iş birliği köprüsünün güçleneceğine hem de disiplinler arası çalışmaların artacağına inanıyorum” dedi.