Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ için yapmış olduğu görev ve hizmetlerden ötürü Doç. Dr. Ekinciye teşekkür ederek, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Okuyucu’ya başarılar diledi.

Törende Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Ekinci Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü görevini Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Dilek Okuyucu’ya devretti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın katılımıyla Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törende Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu yer aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü görevinde devir teslim töreni düzenlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.