Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi Erzurum TTO’nun, proje partnerleri Ata Teknokent A.Ş. ve Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ile birlikte Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na sunmuş olduğu BİGG Kristal isimli projesi destek almaya hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi Erzurum TTO’nun, proje partnerleri Ata Teknokent A.Ş. ve Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ile birlikte Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na sunmuş olduğu BİGG Kristal isimli projesi destek almaya hak kazandı.

BİGG Kristal projesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu adına uygulayıcı kuruluş olma hakkı kazanan Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili, uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları ve yürütmeleri için destek olacaktır. Süreç sonunda yeterli başarıyı gösteren girişimciler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu değerlendirmesi için yapılan panellere yönlendirilecektir. Bu çerçevede destek alınan projenin yürütücülüğünü Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim elemanı ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör Gürkan Kalınay yapacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Erzurum TTO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu “Uzun bir proje yazım süreci sonunda elde ettiğimiz bu değerli başarı için TTO personellerimizi ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi personellerini tebrik ediyorum. Üniversitemize vermiş olduğumuz proje yazım ve inceleme katkısının yanı sıra TTO merkezleri için çağrıya çıkan böyle bir projeyi başarı ile sonuçlandırdığımız için mutluyuz.’’ diyerek süreci değerlendirdi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten, “2019 yılından beri faaliyetlerini sürdüren ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi zaten bölgedeki girişimcilik ekosistemine çok değerli destekler vermeyi sürdürüyor. Artık bu proje desteğiyle, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu gibi bir kurumu arkamıza almanın gücünü hissedeceğiz ve yaptığımız faaliyetleri tüm bölgeye daha hızlı yayacağız. Bu şekilde girişimcilik ekosistemini bölgesel olarak çok güçlü bir hale getireceğiz. Ayrıca bu vesile ile daha güçlü bağlar kurduğumuz proje ortaklarımızdan olan ATA Teknokent A.Ş. ile de daha nitelikli tekno-girişimleri bölgeye ve ülke ekonomisine kazandırmış olacağız. Bunları yaparken bir diğer proje ortağımız olan Sistem Global Danışmanlık A.Ş.’nin de güçlü girişimci ve mentör ekosisteminden destek alacağız ve özel sektör-üniversite işbirliğini hayata geçirmiş olacağız.’’ diyerek süreci değerlendirdi.