Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğü ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 6 Şubat Deprem Şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsü içerisindeki boş alanlarda 300 fidan toprakla buluştu. Düzenlenen törene ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Eyüphan Manay’ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

6 Şubat Deprem Şehitleri anısına fidan diken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, insanoğlunun sanayileşme devrimiyle dünyanın dengesine sert müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, "Bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Doğanın dengesini bozuyoruz, olması gereken şeklini değiştiriyoruz, doğa da zaman zaman olması gereken şekilde bize davranıyor ve bunun sonucuna hep birlikte katlanıyoruz." diye konuştu.

Ormanların iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önemine dikkat çeken Prof. Dr. Elmalı ise: "Depremde ölenlere rahmet diliyorum. Onların acısını, deprem felaketini, deprem coğrafyasında olduğumuzu unutmayacağız. Depremi can kaybına sebep olmadan savuşturabileceğimizi unutmayacağız. Bütün kurumlar olarak, 85 milyon deprem sonrası nasıl kenetlenmişsek, depremden önce de alınması gereken tedbirler noktasında bilinçleneceğiz, olması gerektiği gibi hareket edeceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayacağız. Yavrularımızın da bu noktada bizden daha bilinçli davranmalarını umut ediyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım, ülkeyi onlara emanet edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.