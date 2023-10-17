Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Power Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Merkezi arasında yabancı dil eğitimi ve yurt dışı eğitim danışmanlığı konularında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere sahip insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla ETÜ’de öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere mezunlar, öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve aile üyelerinin yurt dışı eğitim ve danışmanlık hizmeti almasını sağlayan iş birliği hayata geçirildi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Power Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Merkezi Müdürü İbrahim Ağırman, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı ve Power Yurt Dışı Eğitim Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ensar Ağırman katıldı.

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, ETÜ öğrencilerine ve mensuplarına en iyi imkanları sunma gayretinde olduklarını belirterek: “Öğrencilerimizin dil eğitimini oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda üniversitemizde çeşitli kulüpler faaliyet gösteriyor ve oldukça faydalı olduğuna dair geri bildirimler alıyoruz. Bugün ise imzaladığımız protokol ile gerek öğrencilerimiz gerekse de personelimiz Power Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Merkezinde önemli ayrıcalıklara sahip olacak. Bu vesileyle protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.