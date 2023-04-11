Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sudan’da eğitim veren Bahri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Hatim R.M. Ahmed’in yanı sıra her iki üniversitenin rektör yardımcıları ve üst düzey yöneticileri katıldı.

İki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında akademisyen ve personel değişimi, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, akademik bilgi ve materyal alışverişi, araştırma faaliyetlerine ve yayınlara katılım, konferanslara ve akademik toplantılara katılım gibi konularda mutabakata varıldı.

Konuklarını Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, imzalanan protokol ile ülkeler arasındaki iş birliği köprüsünün gelişimine katkı sunulacağına ve her iki üniversitenin de bilgi birikimleri, teknik imkânları ve kültürel zenginlikleri paylaşımı noktasında önemli bir adım olduğuna inandığını belirtti.

Protokolün her iki üniversite için de hayırlı olmasını dileyen Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Hatim R.M. Ahmed ise misafirperverliklerinden ötürü Rektör Çakmak ve ekibine teşekkür etti.

Toplantının ardından konuklarını ETÜ’nün inovasyon merkezleri olan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), Kristal Girişimcilik Merkezi ve MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesine götüren Rektör Çakmak, buralarda yapılan çalışmalar hakkında Sudan heyetiyle bilgi paylaşımında bulundu.