Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Bologna Kurum Koordinatörlüğünde devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve üst yönetiminin katılımıyla düzenlenen devir teslim törenlerinde Doç. Dr. Ahmet İlker Akbaba Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini Doç. Dr. Abdulkerim Karabulut’a devrederken Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yıldırım Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini Dr. Naci Bayrak’a devretti. Son olarak Bologna Kurum Kordinatörlüğü görevini ise Dr. Öğretim Üyesi Hatice Çeçen Çelik, Doç. Dr. Türkay Kotan’a devretti.

Rektör Çakmak ETÜ’ye sunmuş olduğu kurumsal katkılar için görevi devreden akademisyenlere teşekkür ederken, görevi devralan isimlere ise yeni görevlerinde başarılar diledi.

Tören Rektör Çakmak’ın Doç. Dr. Ahmet İlker Akbaba, Doç. Dr. Abdulkerim Karabulut, Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yıldırım ve vekaleten Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinde bulunan Mühendis Rahman Duran’a plaket vermesi ile sona erdi.