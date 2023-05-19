Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) şehirdeki lise son sınıf öğrencileri için gezi düzenleyerek, kampüs hayatı ve bölümler hakkında bilgi veriyor.

ETÜ’ye ait araçlarla okullarından alınan öğrenciler, rehber öğretmenleri eşliğinde kampüse getirilerek Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve inovasyon merkezlerinde akademisyenlerle bir araya geliyor.

Sınava girecek öğrencilere ETÜ’deki bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif olanakları tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi programı kapsamında iki hafta boyunca Erzurum’daki lise son sınıf öğrencileri akademisyenler eşliğinde gezdiriliyor. Merak edilen konular hakkında bölüm hocalarından bilgi alan öğrenciler hem sınav stresinden uzaklaşıyor hem de ETÜ’yü yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Etkinliğin Erzurum’da öğrenim gören üniversite adayları için oldukça faydalı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak: “Aday öğrencilerimizi 2 hafta boyunca üniversitemizde ağırlayacağız. Her bölümden hocalarımız gençlerle yakından ilgileniyor. Laboratuvarlarımızdan spor salonlarımıza, girişimcilik merkezimizden yaşam merkezimize kampüsümüzdeki tüm imkanlar kendilerine tanıtılıyor. Ayrıca liseli gençler burs olanaklarımız, yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarımız ile sosyal faaliyetlerimiz hakkında da bilgi sahibi olabiliyorlar. Bu vesileyle sınava az bir süre kala tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.