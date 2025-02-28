Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından dördüncüsü düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı, "Eğitimde Yapay Zekâ ve Güncel Gelişmeler" temasıyla gerçekleştirildi.

Yapay zeka destekli eğitim uygulamaları, yenilikçi öğretim yöntemleri ve teknolojinin eğitime etkisi gibi konuların ele alındığı çalıştaya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Çakmak, yapay zeka uygulamalarının önemine dikkat çekerek: "Eğitim öğretim uygulamalarının daha nitelikli ve kaliteli hale gelmesi için güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin daha donanımlı bireyler olarak mezun olması için neler yapabileceğimiz konusunda gerek iç gerekse de dış paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda geleneksel olarak düzenlediğimiz Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı bu yıl eğitimde yapay zekâ ve güncel gelişmeler temasıyla düzenleniyor. Çalıştayımızın çıktılarının öğrencilerimiz ve hocalarımız için oldukça faydalı olacağına inanıyor ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Çakmak’ın konuşmasının ardından akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden çalıştayda Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akın Bulut, yeni nesil eğitim teknolojileri, yapay zekânın eğitimdeki yeri, öğretim süreçlerindeki kullanımı ve yapay zekâ farkındalığının ölçülmesi üzerine etkileşimli uygulamalar gerçekleştirdi. Katılımcılar, bu uygulamalar aracılığıyla eğitimde yapay zeka entegrasyonuna dair pratik deneyimler edinme fırsatı yakaladı.

Çalıştaya Amerika’dan çevrimiçi olarak bağlanan Dr. İnci Trout’un eğitimde yapay zekânın etkili kullanımına yönelik sunumunu gerçekleşmesinin ardından Dr. Mehmet Baygın ise son bir yıl içerisinde ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerindeki gelişmeler hakkında dinleyenlere bilgi verdi.

Yüz yüze oturumlarla tamamlanan çalıştay, Rektör Çakmak’ın konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.