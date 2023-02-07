Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda şehri etkileyen deprem için Erzurum Teknik Üniversitesi de (ETÜ) harekete geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda şehri etkileyen deprem için Erzurum Teknik Üniversitesi de (ETÜ) harekete geçti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak öncülüğünde toplanan ETÜ üst yönetimi bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla gönüllü teknik personellerden oluşan 26 kişilik bir ekip kurdu.

Kurulan ekiple birlikte Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) giden Rektör Çakmak ve yönetiminin yetkililerle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde kurulan ekibin depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’a gitmesine karar verildi.

Bölgede öncelikle eldiven, mont, bot, bere gibi kışlık kıyafet ile battaniye ve temizlik malzemesine yönelik ihtiyaçların olduğu öğrenilirken, ETÜ tarafından depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Erzurum’un depremden etkilenen vatandaşlar için seferber olduğunu belirten Rektör Çakmak: “Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bizler de Erzurum Teknik Üniversitesi Ailesi olarak tüm imkanlarımızla üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz ve hep birlikte bu depremin yaralarını saracağız. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor sahada cansiparane çalışan tüm arama kurtarma çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.