Küresel anlamda artık hızına erişilemeyen teknolojik gelişim ve değişimler beraberinde özellikle çocukların bu anlamda eğitilmesi, geliştirilmesi ve onlara uygulama atölyeleri oluşturulması noktasında imkanların verilmesi gerçeğini getiriyor.

Ülkemizde bunu yerine getiren, dünya ile teknolojik anlamda rekabet etmek ve çocuklara yetişme alanları sağlamak amacıyla örnek projeler geliştiriliyor. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesindeki MucitPark bunlardan birisi. Yaklaşık 16 tane atölyeden oluşan MucitPark Türkiye’nin en kapsamlı eğitim atölyelerinden biri olarak gösteriliyor.

ETÜ kampüsü içinde bulunan MucitPark’ın Robotik Kodlama Atölyesi başta olmak üzere, Sosyal İnovasyon Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Sanal Gerçeklik Atölyesi, Bilgisayar Oyunları Üretim Atölyesi, Havacılık Atölyesi, Maker Atölyesi, İstem Atölyesi gibi birçok atölyesinde eğitim veriliyor.

MucitPark’ın hedefi ise; 21. yüzyıl öğretilerini ilkokul birinci sınıftan başlayarak üniversite seviyesine kadar tüm öğrencilere verebilmek olarak özetleniyor.

MucitPark’ta teknik eğitim ve sosyal eğitimler olmak üzere iki unsur dikkat çekiyor. Aynı zamanda üniversite öğrencileri gönüllü olarak da ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden lise son sınıf öğrencilerine kadar birçok öğrenci grubuna eğitim verebiliyor.