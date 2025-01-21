Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Kulübü Atıcılık Takımı Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası’nda Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

17-23 Ocak tarihleri arasında Mersin Yusuf Dikeç - Şevval İlayda Tarhan Atıcılık Poligonu’nda düzenlenen Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası’nda Genç Kadınlar kategorisinde mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 1. Sınıf öğrencileri Elif Eda Çınar ve Elif Gülcan Doludizgin ile Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rana Gözübüyük’ün yer aldığı ETÜ Spor Kulübü Atıcılık Takımı 1859.2 puan toplayarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Bireyselde ise Elif Eda Çınar 624.1 puan ile gümüş madalya kazanırken, Elif Gülcan Doludizgin 621.7 puan ile bronz madalya kazandı. Rana Gözübüyük ise 620.9 puan ile Türkiye 4.’sü olmayı başardı.

Elde edilen sonuçlarla ETÜ’lü üç sporcu 1-7 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım adına mücadele etmeye hak kazandı.

Müsabakaların ardından Atıcılık takımını tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek: “Atıcılık takımımızın Türkiye rekoruyla şampiyon olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Daha önceki yıllarda rekortmen öğrencimiz Damla ile yaşadığımız gururu şimdi Eda, Gülcan ve Rana ile yaşıyoruz. Sporcularımızı ve Antrenörümüz Burak Çağlar’ı bir kez daha tebrik ediyor, şimdiden Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” diye konuştu.