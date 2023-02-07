Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından deprem bölgesindeki afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve saha çalışmalarını yürüten ekiplerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanları temin etmek amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Merkezine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından deprem bölgesindeki afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve saha çalışmalarını yürüten ekiplerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanları temin etmek amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Koordinasyon Merkezine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Rektörlük binasında Personellerden, öğrencilerden ve vatandaşlardan kısa sürede toplanan battaniye, çadır, çorap, bere, eldiven, atkı, polar, bebek bezi, mont, el feneri, pil, uyku tulumu, termal giysi, çamaşır, cep ısıtıcısı, ıslak mendil ve bebek bezi gibi malzemeler tasnif edilip, paketlenerek Erzurum AFAD Merkezine ulaştırılmak üzere araçlara yüklendi.

Deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası hakkında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak kısa sürede çok sayıda ekipmanın toplandığını belirterek, “Aklımız ve kalbimiz afet bölgesindeki vatandaşlarımızla beraber. Yaralarımızı sarmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için biz de elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Dün itibariyle buradan uğurladığımız ekibimiz de arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. İnşallah yaşadığımız bu felaketi hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.