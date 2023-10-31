Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ETTOM) öğrencilere yönelik düzenlediği ‘Proje Yazma ve Kariyer Eğitimi’ büyük ilgi gördü.

Eğitim kadrosu Prof. Dr. Mustafa Ulutan, Öğr. Gör. Ali Başçiftçi, Öğr. Gör. Dr. Elif Kara, Doç. Dr. Ersin Karademir, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, Öğr. Gör. Ali Başçiftçi ve Gülbin Çolak, Aybüke Vardar, Fatih Şengül’den oluşan ‘Proje Yazma ve Kariyer Eğitimi’ büyük ilgi gördü. Eğitim hakkında bilgilendirme yapan ETTOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“TÜBİTAK üniversite öğrencilerinin araştırma projelerine destek vermektedir. ETTOM tarafından üniversitemizde öğrenim görmekte olan öğrencilerin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı giderleri için destek sağlayan TÜBİTAK projelerine başvuruları teşvik etmek ve daha başarılı başvurular gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla düzenlenen geniş kapsamlı Proje Yazma ve Kariyer Eğitimine 400’ün üzerinde başvuru gerçekleştirilmiştir. Yoğun başvurudan dolayı üç oturuma bölünen eğitimler üç hafta sürecek ve bahar döneminde tekrarlanacaktır.”