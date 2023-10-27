Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO’nun Eylül Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir, yönetim kurulunun Ekim ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Özdemir konuşmasında, Yönetim Kurulu olarak yaptıkları çalışmaların yanı sıra iştirak edilen toplantı, temsil ve ziyaretlerle ilgili detaylı bilgiler verdi.