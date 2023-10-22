Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) organizasyonuyla, SMMMO üyelerine yönelik bir eğitim semineri düzenlendi.

SMMMO Toplantı Salonu’nda, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği Işığında Ticaret Sicili İşlemleri ve Pratik Uygulamalar” konulu seminere, SMMMO Başkanı Şimşek Akpınar ile Erzurum’daki serbest muhasebeci ve mali müşavirler katıldı. ETSO Ticaret Sicili Müdürü Hakan İnanlı, uygulamalı eğitim formatında gerçekleştirilen seminer kapsamında; ‘şirket kurulumu’, ‘ana sözleşme değişiklikleri’, ‘tasfiye/terkin’, ‘birleşme’ ve ‘bölünme’ gibi tescil işlemlerinin nasıl yapıldığı ve bu işlemelerin MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ekranında nasıl yapılması gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

SMMMO üyeleri, Ticaret Sicili Müdür Yardımcıları; Maksut Tüysüz ve Kadir Aydın’ın da hazır bulunduğu seminerde, Ticaret Sicili uygulamalarıyla ilgili sorularını yetkililere sorma ve önerilerini iletme imkanı buldular. Ticaret Sicili Müdürü Hakan İnanlı, Ticaret Sicili uygulamalarıyla ilgili yaşanan veya yaşanabilecek problemlerin bu seminerlerle asgari düzeye inmesi, uygulama birliğinin sağlanması, işlem hızı ve kalitesinin artması konusunda faydalı olacağını ifade etti.