Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), il merkezindeki ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), il merkezindeki ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

ETSO’nun, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ile her yıl geleneksel olarak yaptığı eğitim yardımları, bu yıl da belirlenen 30 okula dağıtıldı. Yakutiye ilçesi Ahmet Yesevi Ortaokulu’ndaki ihtiyaçlı öğrenciler için ayrılan yardım malzemeleri, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl tarafından Okul Müdürü Ali Beyaz’a teslim edildi. Okul Müdürü Beyaz, ihtiyaçlı öğrencilere desteğinden dolayı ETSO yönetimine teşekkür etti.

“140 bin TL tutarında yardım yapıldı”

Eğitim yardımlarını her yıl düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat, “Yeni eğitim-öğretim yılı döneminde tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim emekçilerine başarılar diliyorum. Çocuklarımızın en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Bu yıl TOBB ve Odamız Vakfı’nın da katkılarıyla İlk ve ortaöğretim okullarındaki ihtiyaçlı öğrencilere toplam 140 bin lira tutarında kırtasiye yardımı ulaştırıldı” dedi.

Polat, il genelinde toplam 30 İlk ve ortaöğretim okulunda öğrenim gören 700 ihtiyaçlı öğrenciyi okul müdürlüklerinin tespit ettiğini belirterek, kırtasiye yardımlarının da bu tespitlere göre ilgili okul yöneticilerine teslim edildiğini söyledi.