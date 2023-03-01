Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetiminin, üyelerine daha iyi fiziki şartlarda hizmet sunabilmek amacıyla başlattığı geniş kapsamlı tadilat çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetiminin, üyelerine daha iyi fiziki şartlarda hizmet sunabilmek amacıyla başlattığı geniş kapsamlı tadilat çalışmaları devam ediyor.

ETSO hizmet binasında daha önce Yakutiye Gençlik Merkezi olarak kullanılan 3. ve 4. katların mülkiyetini alan Oda yönetimi, bu katların yeniden düzenlenmesine yönelik tadilat çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Yenileme çalışmaları devam eden bu katlarda Oda ile işbirliği içinde olan paydaş kurumlara birer ofis tahsis etmeyi planlayan ETSO yönetimi, üyelerin bu kurumlarla olan işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlıyor.

ETSO’daki tadilat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, binanın 3. ve 4. katlarının mülkiyetinin alınmasıyla, üyelere daha hızlı, etkin ve yerinde çözüm sunacak bir hizmet anlayışıyla yeni fiziki düzenlemeler yapma kararı aldıklarını söyledi. Özakalın, “Erzurum’un üretimine, istihdamına, ticaretine değer katan üyelerimize hızlı ve konforlu hizmet sunmak amacıyla Odamızın fiziki şartlarının daha da iyileştirilmesi için bir çalışma başlattık. Bu kapsamda, binanın 3. ve 4. katları en baştan dizayn edip bu katlarda, Oda’nın haricinde üyelerimizin hizmet aldığı farklı kurumların temsil edileceği ofisler oluşturmayı planlıyoruz. Bu şekilde üyelerimiz, iş dünyasının paydaşı olan bir kurumla olan işlemlerini o kuruma gitmeden Odamızdaki temsilcilik ofisinde yapma imkanına kavuşacak” diye konuştu.

Başkan Özakalın, hizmet binasına dahil edilen yeni katların yanı sıra binanın farklı alanlarında yapılacak tadilat çalışmalarını da en kısa sürede tamamlamayarak üyelerin istifadesine sunmaya gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.