Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen, ‘Sayısal Takograf Eğitimi’ Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen, ‘Sayısal Takograf Eğitimi’ Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odalarında verilen sayısal takograf hizmetinin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla düzenlenen eğitime; Erzurum’un yanı sıra Erzincan, Bayburt ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odalarının sayısal takograf birimlerinde görevli personeli katıldı. TOBB Sayısal Takograf Uzman Yardımcısı Turan Susam’ın verdiği eğitim seminerinde, sürücü, şirket ve servis takograf kartlarıyla ilgili detaylı ve güncel bilgiler verildi.

Sayısal takograf nedir?

Sayısal takograf karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan bir kontrol cihazı olup; temelde yazıcı içeren araçtaki takograf cihazı, kartlar için iki yuva ve ekrandan oluşur. Güvenli bir sensör üzerinden vites kutusuna bağlanır. Araçtaki takograf cihazı sistemin beynidir. Yığın belleğinde sürücülerin sürüş periyotlarını ve görevlerini 12 ay boyunca tutabilme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda polis tarafından ulaşılmak istendiğinde, hatalara ilişkin bilgileri, sistemi tahrif etmeye yönelik girişimleri, hız sınırı ihlallerini, kalibrasyon ayrıntılarında hafızasında tutar. Sayısal takograf akıllı kartlarla çalışır. Sürücüler, şirketler(operatörler), servisler(takograf kalibrasyon merkezleri) ve denetim görevlilerinin(Polis gibi ) özel ihtiyaçlarına göre ayrı akıllı kartlara sahiptir. Bu kartlar kullanıcılarına araçtaki takograf cihazındaki bilgilere ulaşma ve/veya kullanma olanağı sağlar.

Sayısal takograf kullanmak zorunlu mu?

Sayısal takograf, AB’de 1 Mayıs 2006’dan beri tüm yeni kayıt olmuş araçlarda zorunludur. Bu tarihten önce kayıt olmuş ve analog takograf takılı araçlar için herhangi bir uyarlama zorunluluğu yoktur. Ülkemiz gibi AETR anlaşmasına taraf ülkelerde ise söz konusu uygulama 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.

Analog takografın sayısal takografla değiştirilmesi zorunlu mu?

Taşımacılık sektöründe dijital takografa geçiş sürecine ilişkin takvim tamamlanmış olup, 01/10/2021 tarihi itibariyle bütün araçlarda dijital takograf bulundurulmaktadır.