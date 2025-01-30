ETSO’da nitelikli işgücü yetiştirme programı kapsamında toplu protokol töreni düzenlendi.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) projesi kapsamında eğitim destekli işgücü talebinde bulunan farklı sektörlerdeki 84 firmanın yine farklı mesleklerdeki 1932 kişilik talebi değerlendirilerek programların açılması il çalışma kurulunda uygun görüldü.

İlk aşamada da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında 23 firma ile 680 kişilik istihdam için protokol imzalanarak programlar başlatıldı. Program kapsamında 21 firma ile 766 kişilik program açılması için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda bir araya gelindi.

ETSO Toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ETB Başkan Vekili Turhan Dinler, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile firma yetkililerinin katılımlarıyla protokol imzalandı.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Özakalın; “Bugün şehrimizin istihdamına ve iş gücü piyasasının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir adımın devamını daha hep birlikte atıyoruz. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, 21 firmamızla toplam 766 kursiyerin mesleki eğitimine başlanmasını sağlayacak protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu program, TOBB ve İŞKUR iş birliğiyle yürütülmekte olup, 23 Eylül 2024’te imzalanan çerçeve protokolüyle hayata geçirilmiştir. Bugün imzalayacağımız protokol ile devam eden 23 program ve 680 kursiyerle birlikte ilk etapda 2000 kisiyi aşkın talebi kapsayan büyük bir istihdam hamlesinin bir parçası olacağız.

NİYEP kapsamında; Kursiyerlerimize günlük 850,16 TL ödeme yapılacak, Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası-Meslek Hastalığı primleri karşılanacak, Program 6 ay sürecektir. Ayrıca, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, diğer hizmet sektörlerinde de 6 ay boyunca Genel Sağlık Sigortası kapsamının devam ettirilmesini ve kursiyerlere asgari ücret düzeyinde ödeme sağlanması girişimlerimizin sonuç verdiğini belirtmek isterim. Bu destek, istihdamı artırmak ve meslek sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza önemli bir fırsat sunacaktır” dedi.