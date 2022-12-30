Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 25 bin metrekare alanda üretime başlayan Yavuz Tekstil ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında istihdam garantili mesleki eğitim protokolü imzalandı.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 25 bin metrekare alanda üretime başlayan Yavuz Tekstil ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında istihdam garantili mesleki eğitim protokolü imzalandı.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda düzenlenen imza protokolü törenine; ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Yavuz Tekstil Genel Müdürü Alaattin Torunoğlu, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile Yavuz Tekstil Fabrika Müdürü Murat Yurttaş katıldı.

Protokole imzaların atılmasının ardından konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum’u tercih eden bütün yatırımcılara minnettar olduklarını ifade ederek, “Şehrimizin üretimine, istihdamına ve ihracatına değer katan her yatırımcının başımızın üstünde yeri var. ETSO olarak daima yanlarındayız. Onların işlerini kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için her zaman olduğu gibi bundan sonrada çaba göstermeye devam edeceğiz. İmzaladığımız eğitim protokolünün bütün taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Protokol çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde istihdam garantili mesleki eğitim kursları düzenlenecek. 1 Ocak tarihinden itibaren 2 yıl süreyle yürürlükte olacak protokolde meslek sahibi olmayan veya iş tecrübesi bulunmayan kişilerin teorik ve pratik eğitimler ile nitelikli işgücüne dönüştürülmesi ve işgücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimlerin sonunda kursiyerlerin en az yüzde 70’i, eğitim süresinin en az 3 katı süre kadar Yavuz Tekstil A.Ş. firması tarafından istihdam edilecek.