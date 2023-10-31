Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol ile Oda üyelerine yönelik, “E-Ticaret Buluşmaları” adı altında ortak bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ETSO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Çetinkaya, Meclis Üyeleri, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, Trendyol Türkiye Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, Kamu Politikaları Müdürü Batuhan Demir, Satış ve İş Geliştirme İç Anadolu Bölge Müdürü İsmail Tırman ile ETSO üyesi firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Çokaygil, Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerindeki faaliyetleri ile Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırdıklarını belirterek, mikro ihracat ile tüm satıcılarını aynı zamanda ihracatçı haline getirmeyi hedefleyen Trendyol’un, 2022 yılı başından bu yana 51 binden fazla satıcısının ihracat yapmasına aracılık ettiğini söyledi.

Bu sürede 42 bin satıcıya ise ilk kez ihracat yapmasını sağladıklarını kaydeden Özkan Çokaygil şunları söyledi: “Satıcılar 2 yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracat ile yurt dışına satış yapmak isteyen satıcılarının, ‘satıcı paneli’ üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken, satıcıları için bu süreci de üstleniyor. Mikro ihracata izin veren satıcılarının vergi kimlik numaralarını Ticaret Bakanlığı’nın gümrük sistemine yükleyerek, zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor”

Toplantıda, e-ticaretin Erzurum’daki firmalara sağlayacağı katma değere vurgu yapan Çokaygil, Trendyol üzerinden yapacakları mikro ihracat ile cirolarını rahatlıkla artırabileceklerini dile getirdi.

“E-Ticaret Buluşmaları” bilgilendirme toplantısı için ETSO’ya gelen Trendyol yetkilileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın’ı da ziyaret ederek, düzenlenen toplantı ve firmalara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdiler.