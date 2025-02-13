ETSO’da Şubat ayının ikinci yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki önemli konular ele alındı.

Toplantıda görüşülen başlıca konular ise: Orta Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından Makine Sektörel Ticari Heyeti - 17-21 Haziran 2025 tarihlerinde Bankok/Tayland’da düzenlenecek Interplus Tayland 2025 Fuarı hakkında üyelerin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 2 - Trabzon, Erzurum, Bursa ve Denizli’yi kapsayan TEBD Projesi 2 ve Urge destekleri hakkında bilgi verildi. Türk Yatırım Fonu ve Bakü’de gerçekleştirilecek TCCI İş Dünyası Liderleri Bilgilendirme Toplantısı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Model Fabrika Yatırım Projesi hakkında bilgi alındı ve Erzurum için önemli bir fırsat olduğu değerlendirildi. TOBB’dan gelen yazılar görüşüldü. Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.