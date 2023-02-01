Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Ocak ayı toplantısını, Vali Yardımcısı Can Atak başkanlığında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Erzurum İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Ocak ayı toplantısını, Vali Yardımcısı Can Atak başkanlığında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Can Atak’ın yanı sıra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat, Ticaret İl Müdürü Fatma Demir, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Atatürk Üniversitesi (AÜ), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), 1. OSB, 2. OSB ve bazı STK’ların temsilcileri katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz ve SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş’un sunum yaptığı toplantıda, Erzurum’un istihdam rakamları, iş gücü potansiyeli ve mesleki eğitime yönelik kurslar ele alındı.

“Nitelikli iş gücü potansiyelimiz yetersiz”

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da, Erzurum’un istihdam yapısı, işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacı ve sanayideki istihdamın artırılmasına yönelik görüşlerini dile getirdi. İş arayanların özel sektördeki işe bakış açısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özakalın, özel sektördeki kalifiye bir personelin kamudan çok daha iyi ücretlerle istihdam edildiğini söyledi. “Bizim asıl sıkıntımız şehrimizde yeterince nitelikli iş gücünün olmamasıdır” diyen Başkan Özakalın, “Bunun temel sebeplerinden birisi de maalesef sanayimizin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bu sorunumuzu, sadece dert yanmakla çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu anlamda, İŞKUR, Milli Eğitim ve sektör temsilcilerinin işbirliğini artırarak, ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam garantili mesleki ve teknik eğitimlere daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor” dedi.

Yatırım Teşvik Belgesi Sayısı Aralık’ta Patladı

Konuşmasında, Erzurum’un 2022 yılı Aralık ayı yatırım teşvik belgesi sayısındaki büyük artışa dikkati çeken Özakalın, Aralık ayında Erzurum’un yatırım teşvik belgesi sayısının Türkiye geneli alınan teşvik belgesi sayısının yüzde 4’ünü oluşturduğunu belirterek, söz konusu ayda alınan belge sayısının, geçmiş yıllarda 12 ay toplamından bile çok fazla olduğunu ifade etti. Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre; 2022 yılı Aralık ayında Erzurum’dan, 1 milyar 633 milyon TL sabit yatırım tutarına sahip ve 5 bin 164 istihdamın öngörüldüğü 82 yatırım teşvik belgesi alındı. Aynı ayda Türkiye genelinde ise; 84 milyar 692 milyon TL sabit yatırım tutarına sahip ve 53 bin 903 istihdamın öngörüldüğü 2 bin 062 yatırım teşvik belgesi alındı. Erzurum’un Aralık ayı yatırım teşvik belgesi sayısı aynı döneme ait Türkiye geneli yatırım teşvik belge sayısının yüzde 4’ünü oluşturdu. Aynı dönemde Erzurum’daki istihdam sayısı toplam istihdamın yüzde 10’unu, yatırım tutarının ise yüzde 2’sini oluşturdu. Görüldüğü üzere; sadece geçen yılın son ayında alınan belge sayısı, istihdam ve sabit yatırım tutarı rakamları önceki yılların 12 aylık dönemlerinden çok çok fazla”

“Sevincimiz sürsün, heyecanımız bitmesin”

Erzurum’da 2022 yılı toplamında da; 2 milyar 939 milyon TL sabit yatırım tutarına sahip ve 5 bin 906 istihdamın öngörüldüğü 158 adet yatırım teşvik belgesi alındığını kaydeden Başkan Özakalın şunları söyledi; “Bu rakamlar bizim için çok sevindirici ancak bir o kadar da düşündürücü Şöyle ki; yatırımcıların şehrimize ilgisi her geçen gün artıyor. Bunun için tedbirimizi almak zorundayız. Talepleri karşılayabilmemiz için 2. OSB’deki alanın genişletilmesi gerektiğini ve yatırım anlamında şehrimiz daha cazip hale gelmesi için 6. Teşvik Bölgesi’ne alınmamız gerektiğini bıkmadan, usanmadan dile getiriyoruz. Sanayileşme atılımı için çıktığımız bu yolda ortaya çıkan rakamlarla yaşadığımız sevincimiz sürsün, heyecanımız bitmesin istiyoruz. Yatırımcıların ilgisine mutlaka karşılık vermeliyiz. Yakaladığımız bu olumlu havayı ve fırsatları kaçırmamalıyız. Ne yapıp edip alınan bu teşvik belgelerinin yatırımlarını hayata geçirmemiz lazım Artık devlet eliyle yatırım yapma dönemi geride kaldı. Sanayileşmeyi özel sektörümüz marifetiyle gerçekleştirme durumundayız. Bunun için de reel sektörün önünü açacak, işlerini kolaylaştıracak her türlü adımın atılması büyük önem taşımaktadır”

Konuşmasında, devletin, KOSGEB ve İŞKUR gibi kurumlar aracılığıyla sağladığı istihdam desteklerinin aksayan ve eksik yönlerinin olduğunu anlatan Başkan Özakalın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e de ETSO’yu ziyaretinde konuyla ilgili bilgi verdiklerini belirterek, tarımdaki istihdam, İşbaşı Eğitim Programları, Üretim Sürecine Katılım Desteği ve 4857 Sayılı Kanun’daki bazı uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.