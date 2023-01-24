Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 2023-2026 Dönemi Stratejik Plan çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), 2023-2026 Dönemi Stratejik Plan çalışmalarını sürdürüyor.

ETSO Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Stratejik Plan Komisyonu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç başkanlığında bir araya gelerek, ‘2023-2026 ETSO Stratejik Planı’ hazırlanırken izlenecek yol haritasını belirledi. Komisyon daha sonra iç ve dış paydaşlarla iki ayrı toplantı düzenleyerek, ETSO’nun 4 yıllık dönemde yürüteceği çalışmalar ve odaklanacağı konularla ilgili paydaş kurumlarla istişarelerde bulundu, görüş ve önerilerini aldı.

ETSO’nun yeni dönem stratejisinin belirleneceği çalışmayla ilgili bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum’un sosyoekonomik, ticari ve iktisadi her meselesinde sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki 4 yıl boyunca Odamızın yapacağı çalışmaları bir plan ve hedef doğrultusunda yürütebilmemize imkan sağlayacak, 2023-2026 ETSO Stratejik Plan çalışmalarının Odamıza, üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

12 Kasım 2022 tarihinde yapılan Oda Organ seçimlerinin ardından yeni bir döneme başladıklarını kaydeden Başkan Özakalın şunları söyledi; “2023-2026 yıllarını kapsayan bu dönem içerisinde hem Odamızın, hem üyelerimizin hem de ilimizin ticari, iktisadi ve sosyokültürel alanlarda çalışmalarımızı hangi strateji ve hedefler çerçevesinde yapacağımızı bir yol haritası ile ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu anlamda yeni dönem Stratejik Planı çalışmalarımız için bir komisyon kurduk ve Aralık 2022 itibariyle çalışmalara başladık. İç ve dış paydaş toplantılarımızla istişareler ve önerilerle, “Endüstri ve ticaret ekosisteminin iyileştirilmesine katkıda bulunmak, Hizmetlerde üstün kalite düzeyini yakalamak, Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, Saltuklu başkenti Erzurum’un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti seçilmesiyle vizyon çalışmalarına katılmak ve iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan AB Yeşil Mutabakatı’na üyelerimizi hazırlamak” olmak üzere; 5 ana stratejik amaç çerçevesinde hedef ve faaliyetlerimizi belirledik. Stratejik Planın en temel dinamiğini; Saltuklu Beyliği’ne başkentlik yapmış olan şehrimizin tarihi ve ticari önemi oluşturmaktadır. Gerek bu kimliği gerek konumu itibariyle büyük öneme sahip olan şehrimizin hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmalarımızı ana stratejik amaçlar çerçevesinde sürdüreceğiz. Yeni dönemin, belirlediğimiz yol haritasıyla hayırlar getirmesini temenni ediyor, bize katkı sunan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

ETSO’nun stratejik plan çalışması tamamlandıktan sonra basımı yapılarak ilgili kuruluşlara dağıtılacak.