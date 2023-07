ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Özdemir, Meclis Üyesi ve TOBB Üst Kurul Delegesi Melik Kaya ile birlikte, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’yı memleketi Oltu’da ziyaret ederek, hem bayramlaştı hem de şehrin ve iş dünyasının meselelerini istişare etti.

Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ile diğer ilçe protokolü ve misafirlerin yer aldığı ziyarette düşüncelerini ifade eden Başkan Özakalın, “Kıymetli hemşehrimiz Sayın Efkan Ala’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Genel Başkan Vekilliği gibi önemli bir görev üstlenmesi bizleri mutlu etti. Kendisi, şehrimizin meselelerine, iş dünyamızın sorunlarına son derece vakıf, sorunlarımızı ve taleplerimizi yakından bilen değerli bir hemşehrimizdir. İnşallah Erzurum için yapacağımız her çalışmada, her projede Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Odamız, kendisiyle yakın temasımızı sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmasında, Erzurum 2. OSB’de yatırımcıların taleplerinin karşılanması için 3. Etap alanın genişletilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve bunun için başta siyasi irade olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların desteğini beklediklerini vurgulayan Başkan Özakalın, Erzurum’un 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmasının şehrin sanayileşmesi, üretim ve istihdamının artması için de hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Başkan Özakalın ayrıca, 2.OSB’de zemin problemi yaşanan 1. ve 2. Etap alanlarında kurulması planlanan GES projesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini ve en kısa sürede bu projenin hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Ziyarette Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı da, Vali Olay Memiş’in de yakından ilgilendiği Oltu ve Horasan’daki OSB’lere de yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini kaydederek, Oltu OSB’de işletmelerdeki istihdam sayısının 2-3 ay gibi zamanda binin üzerinde bir sayıya ulaşacağını söyledi.