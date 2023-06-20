Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında daha önce imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde farklı iki alanla yeni işbirliklerinin yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret eden, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, iki kurum arasındaki ilişkileri güçlendirecek işbirliklerinin Erzurum’a ve Erzurum iş dünyasına önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Başkan Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve ETSO Meclis Başkan Vekili Serkan Daş’la birlikte ziyaret ettiği ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak’a, mülkiyeti Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yardım Araştırma ve Geliştirme Vakfı’na ait olan Erzurum-Ilıca karayolu üzerindeki 140 dönümlük arazide bir meslek yüksekokulu kurulması konusundaki düşüncelerini paylaştı. ETÜ işbirliği ve rehberliğinde söz konusu alana kurmayı planladıkları meslek yüksekokulunun, Erzurum’da üniversite-sanayi işbirliğinin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesine vesile olacağını belirten Başkan Özakalın şunları söyledi; “İnşallah, ilimizin 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınması, 2. OSB alanının genişletilmesi veya yeni bir alanın tahsis edilmesiyle şehrimizin yatırım anlamındaki cazibesi daha da artacaktır. Bunun neticesinde, 2. OSB’deki sanayi tesisleri ve işletmelerin sayıları da çoğalacak. Bu firmaların, kalifiye eleman ihtiyaçlarını da Vakfımıza ait arazide ETÜ işbirliğiyle açmayı planladığımız meslek yüksekokulundan karşılayacağını öngörüyoruz. Böylelikle hem mezun öğrencilerin istihdamı kolaylaşacak hem de firmalar ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemana rahatlıkla ulaşabilecek.”

Konuşmasında, işbirliği ve istişarenin önemine dikkati çeken Başkan Özakalın ayrıca, 2. Organize Sanayi Bölgesinde parsel bazlı zemin etütlerinin kontrolü ve onayının Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından yapılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek her iki konuyla ilgili olarak verdiği destekten dolayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a teşekkür etti.