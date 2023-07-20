Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Cumhuriyetin 100. Yılı ve Erzurum Kongresi’nin 104. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi program düzenleyecek.

Etkinlikler kapsamında; Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, “Cumhuriyetin Kuruluşunda Erzurum’un Önemi ve Erzurum Kongresi” konulu bir konferans verecek. Ayrıca, Erzurum’un coğrafi tescilli ürünlerinden olan ehramdan tasarlanan kıyafetlerin beğeniye sunulacağı bir defile gerçekleştirilecek. 22-23 Temmuz tarihlerinde düzenlediği etkinliklere katılmak üzere Erzurum’a gelecek olan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında da ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalanacak.

Özakalın’dan, STSO Başkanı Özdemir’e ziyaret

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’deki programlarına eşlik eden Başkan Özakalın, dönüşte Ankara’dan Sivas’a geçerek, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir’i ziyaret etti. Özakalın ziyarette, ETSO’nun 2023-2026 Yılları Stratejik Planı kapsamında, Cumhuriyetin 100. Yılı ve Erzurum Kongresi’nin 104. Yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili STSO Başkanı Zeki Özdemir’le bilgi paylaştı. Sivas TSO heyetini Erzurum’da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Başkan Özakalın, 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin 104. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere de ETSO olarak katılım sağlayacaklarını dile getirdi.

Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı iki önemli kongreye ev sahipliği yapmış olan iki kadim şehrin ticaret ve sanayi odaları arasındaki ilişkilerin, 22 Temmuz tarihinde ETSO’da imzalanacak ‘Kardeş Oda’ protokolü ile daha da güçleneceğini vurgulayan Başkan Özakalın, protokolün her iki Odaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir de, iki şehir arasında geçmişten gelen tarihi bağın ETSO ve STSO’nun katkılarıyla eskisi gibi güçlü hale geleceğine inandığını belirterek, kardeş oda protokolü ile her iki şehrin iş dünyasının birbirini daha yakından tanıyacağına, yeni işbirliklerine ve ortak projelere zemin hazırlayacağına inandığını vurguladı.

Özakalın’ın ziyaretinde; STSO Yönetim Kurulu üyeleri; Mehmet Barış Çiftçi ve Emre Toy da hazır bulundu.

ETSO ve STSO’nun etkinlik programı

ETSO’nun Sivas TSO heyetini ağırlayacağı 2 günlük program kapsamında ilk olarak; 22 Temmuz Cumartesi günü ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda iki Oda arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalanacak. ETSO ve STSO heyetleri daha sonra birlikte; Erzurum Kalesi, Tepsi Minare ve Saat Kulesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii, Erzurum Şehir Arşivi, Tarihi Taşhan Çarşısı ve Nene Hatun Milli Parkı gezilerini içeren ‘Kültür Yolu Gezisi’ yapacak.

ETSO ve STSO heyetleri, 23 Temmuz Pazar günü saat 10.30’da Erzurum Kongresi’nin temsili olarak canlandırılacağı tarihi kongre binasında düzenlenecek olan törenlere katılacak. Ardından saat 14.00’da ETSO’nun Çifte Minareli Medrese’de düzenlediği etkinlik gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarıyla başlayacak Çifte Minareli Medrese’deki programda daha sonra Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, “Cumhuriyetin Kuruluşunda Erzurum’un Önemi ve Erzurum Kongresi” konulu bir konferans verecek.

Program, konferansın ardından Saltuklu Kadın Kooperatifi tarafından, Erzurum’un coğrafi tescilli ürünlerinden olan ehramdan tasarlanan kıyafetlerin beğeniye sunulacağı defilenin ardından sona erecek.