Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sezai Irmak, mazbatasını aldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sezai Irmak, mazbatasını aldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerinde Recep Zıpkınkurt’un karşısına rakip olarak aday çıkan ve seçimi kazanan Başkan Sezai Irmak’ın heyecanla beklediği mazbata töreni gerçekleşti. Edirne Adliyesinde bulunan İl Seçim Kuruluna gelen başkan Irmak ve meclis üyeleri İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek’den mazbatalarını aldı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Irmak, seçim tartışmalarının geride kaldığını kazananın Edirne olduğunu ifade etti. Herkese eşit mesafede davranacağının altını çizen Irmak, Edirne ekonomisini daha yükseğe taşımak için mücadele edeceklerini ifade etti.