Erzurum 6. Teşvik Bölgesi’ne alınmalı ayrıca yine Erzurum mücavir l il uygulamasına sokulmalı’

Erzurum 6. Teşvik Bölgesi’ne alınmalı ayrıca yine Erzurum mücavir l il uygulamasına sokulmalı’

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın bir çağrıda bulunarak, Erzurum’un 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmasını, ayrıca Mücavir İl uygulamasından faydalandırılması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir dosya hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’u ziyaretinde bizzat kendisine verdiğini, 6. Bölgeyle mücavir il uygulamasının Erzurum’a neden gerekli olduğu noktasında da sözlü olarak ifade ettiğini anlatan Başkan Özakalın, Bu konu Erzurum’un sanayileşmesi noktasında çok büyük bir önem arz ediyor. Erzurum son yıllarda aldığı yatırımlarla 6. Bölgeye de alınırsa, Erzurum her anlamda önü açılacak. Daha çok büyüyecek ve gelişecektir’ dedi.

6. Teşvik Bölgesi’nde Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Tunceli’nin yer aldığını, bu tablo da Erzurum’un da olması gerektiğine işaret eden Başkan Özakalın, sözlerini şöyle sürdürdü;

Erzurum 5+1 Teşvik Bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgelerde yer alan şehirler 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan uygulama 21 Ağustos 2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Daha sonra bir yıl uzatıldı ve tekrar bu uzatmada 2021 yılında kaldırıldı. Bu uygulama 4 ve 5. Teşvik Bölgesi illerindeki OBS’lerde yer alan yatırımların sekteye uğrayacağı endişesine yol açtı. Uygulamanın sonlandırılmasının, şehrimizdeki yatırımları da ciddi anlamda etkileyeceğinden ve bölgenin cazibesini ortadan kaldıracağından büyük endişe duyuyoruz.

Bu düzenleme özellikle, şehrimizin ekonomik anlamda gelişmesi, üretiminin ve istihdamının artması için yaklaşık 10 yıldan bu yana faaliyete geçirmek için ETSO olarak bizim de büyük çaba gösterdiğimiz 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut yatırımcıları ve bölgeye yatırım yapmak isteyen müteşebbisleri de başka arayışlara sevk edecektir. Bunun da en büyük zararı şehrimiz ve bölgemiz görecektir.

Bu sebeple 5+1 uygulamasının yerine en kısa zamanda kalıcı olarak 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınmamızı acilen bekliyoruz.’

Mücavir il uygulaması

ETSO Başkanı Saim Özakal’ın Mücavir İl Uygulamasından Erzurum’un çıkarıldığını, daha fazla ihracatın önünün kesildiğini ifade etti.

Erzurum’un tekrar sınır ticareti kapsamında komşu il statüsüne alınmasını isteyen Özakalın, Erzurum’un gelişmesi, büyümesi, istihdamın artırılması, sanayileşmenin yollarının açılması gerektiğini söyledi.

Erzurum hem İran’a hem de Bağımsız Devletler topluluğu ile sınır ticareti yapan illerle komşu il olduğunu da hatırlatarak, Erzurum bu noktada adeta üvey evlat muamelesi görüyor. Bunun biran önce düzeltilmesini istiyoruz’ şeklinde konuştu.

2. OSB genişletilmeli

Erzurum’un belki de kaderini değiştirecek olan Aziziye sınırları içerisinde yer alan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğine dikkat çeken Başkan Özakalın, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO ve şehrin siyasi erkinin girişimleri ile askeriyeden alındığını, 1.5 milyon metrekare büyüklüğünde olduğunu anlattı.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, sözlerini şöyle tamamladı: Şunu hemen ifade edeyim ki, Erzurum 6. Teşvik bölgesine alındığı andan itibaren bu yer Erzurum’a yetmez. O alanda 1.5 milyon metrekare boş bir alan daha var. O alanın da askeriyeden alınarak 2. Organize Sanayi Bölgesine eklenmelidir.

Çok sayıda yatırımcı, müteşebbis Erzurum’a yatırım yapmak için bekliyor. 6. Teşvik Bölgesi ve OSB’nin genişletilmesi Erzurum’un gelişmesine, kalkınmasına, istihdamına, göçün önlenmesine, şehrin tarım ve hayvancılığın yanında bir sanayi şehri olmasına, ekonomisinin fevkalade büyüyeceğine yol açacaktır.

Bu konularda Erzurum’un tek yumruk haline gelmesi lazım. İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasetçisiyle, işadamlarıyla, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, üniversiteleriyle, yerel yönetimleriyle velhasıl Erzurumlu hemşerilerle tek yumruk olmamız gerekiyor. Tek ses olmamız şart. Bu imkan elimizden kaçmamalı. Herkesin desteğini istiyor ve arzu ediyoruz’

6. Teşvik Bölgesinin Getirileri

Erzurum’un 6. Teşvik bölgesi kapsamına alınmasının ciddi faydaları var. Yatırımcı bu faydalardan yararlanabilmek için Erzurum’u terci edecek. Şehre yatırım yapmak için büyük şirketler gelecek. 2. Organize sanayi 3. 4. 5. Organize sanayinin oluşmasını sağlayacak. İstihdam sağlanacak, Erzurum Tarım, hayvancılık, turizmin yanında sanayi şehri olma özelliğine kavuşacak.

6. teşvik bölgesinde Büyük ölçekli yatırımlara teşvik sistemi uygulanacak, vergi indirimi sağlanacak, sigorta primi işveren hissesinde çok ciddi kolaylıklar sağlanacak, Gümrük vergisi muafiyeti gibi kolaylıklar sağlanacak.

Ayrıca, Tarım ve Tarımsal Sanayi, İmalat sanayi ve Hizmet sektörünün çeşitli kolları 6. Teşvik bölgesi imkanlarından yararlanabilecek.

Mesela, 6. Bölge desteğinden faydalanan Diyarbakır’daki bir işletme çalıştırdığı personel başına 300 TL SGK primi öderken, Erzurum’daki herhangi bir işletme bunun 6-7 katı daha fazla SGK primi ödüyor.

Öte yandan sınır ticareti merkezi imkanlarından Erzurum’un yararlanmasının belli başlı faydaları da şöyle:

Sınır ticareti kapsamındaki işlemler, standart dış ticaret işlemlerinden farklı olarak:

Genel dış ticaret uygulamalarına göre daha az formalite gerektirir.

İthalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlar.

Sınır Ticareti Belgesi sahibi esnaf ve tacirler tarafından yapılabilir.

İthalat Uygunluk Belgesi ile ithalat yapılır.

Komşu ülkelerden ithal edilen eşya sınır illerindeki halkın kullanımı için piyasaya arz edilir.

Türkiye menşeli ya da Türkiye’de üretilen ürünler de komşu ülkelere ihraç edilir.

Böylece, hem sınır illerindeki ticari faaliyetin (iç ticaretin) arttırılması hem de komşu ülkeye yönelik ticaretin (dış ticaretin) canlandırılması suretiyle bölgede ek istihdam sağlanması ve gelirin tabana yayılması amaçlanır.