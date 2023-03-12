Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. Yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Erzurum’un 105 yıl önce tarihte eşi görülmemiş bir katliama maruz bırakıldığını ve o dönem yaşanan tarifsiz acıların halen daha yüreklerde hissedildiğini söyledi.

“1918 yılında Ermeni çetelerinin, akla ve vicdana sığmayan katliamlarına maruz kalan kadim şehrimizin, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümünde; vatan topraklarını canları pahasına koruyan, zulme ve zalime karşı kahramanca mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diyen Özakalın mesajında şu ifadelere yer verdi; “İnsanımıza bu büyük acıyı yaşatanlar ve buna göz yumanların yaptıkları, tarihin kara lekesi olarak kalacaktır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının müstesna bir parçası olan Erzurum, 1. Dünya Harbi sırasında çok büyük acılara ve vahşet boyutundaki büyük katliamlara tanık oldu. Atalarımız, kendilerinden sonraki nesillerin hürriyet ve istiklali için canları pahasına vatan topraklarını müdafaa etti, bu uğurda şehit düştüler. Anadolu’yu, Erzurum’u vatan bilmiş insanımızın 105 yıl önce yaşadığı acıları, aradan bir asrı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hep yüreklerimizde hissediyoruz. Gözünü kırpmadan şehadete koşan bir neslin torunları olarak; bu güzel vatanı canımızdan çok sevip kıymetini bilmekle, mukaddesatımıza gönülden bağlanıp, değerlerimizi yaşatmakla, görev ve sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmekle, ailemiz ve toplumumuz için çalışıp ter dökmekle sorumluyuz.”

12 Mart 1918’in, tarihe adını şan ve şerefle yazdıran Erzurum’un zafer günü olduğunu kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, “Düşmana bırakacak bir karış toprağımızın olmadığını ilan ettiğimiz bu tarihi güne denk gelen İstiklal Marşımızın Kabulünün 102. Yıldönümünü de kutluyor, vatanımızı kanı, canı pahasına müdafaa eden bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyoruz" dedi.