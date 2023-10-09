Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet aracı olarak kullanacağı, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, odaya teslim edildi. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan TOGG ile ilgili izlenimlerini paylaştı.

23 TOG 111 plakalı ‘Oltu Siyahı’ renk aracı teslim alan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler için hayal olan bir teknolojiyi odamız bünyesine kattığımız için gururluyuz. Cumhurbaşkanımızın, ‘Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobilini TOBB camiası içerisinden çıkaralım.’ talebine TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Siz bunu istedikten sonra Türk İş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Siz yeter ki bizim yanımızda olun, biz bunu yaparız’ sözünü vermişti. Değerli başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türk İş dünyasının ve kamuoyunun desteğiyle bu sözü yerine getirmiş oldu. Bizlerde TOBB’a bağlı odalar olarak başkanımızın her zaman yanında ve destekçisi olduk. Görüldü ki Türk iş dünyasının hedefleri doğrultusunda desteklendiğinde başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Bu gün burada Türkiye’nin yerli ve milli ilk otomobilini odamız bünyesine katmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu aynı zamanda Türk iş dünyasının da büyük bir başarısı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin gurur veren sayfalarında yerini alacaktır’’ dedi.

TOGG ile bir keşif gezisi gerçekleştiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, “TOGG’umuz ile bir şehir turu yaptık. Muhteşem bir sürüş keyfi, yol tutuşu ve tork gücü var. Dış tasarımın şıklığından, iç mekanın ferahlığına kadar gurur verici bir güzelliğe sahip. Biz TOGG’u yalnızca bir otomobil olarak değerlendirmiyoruz. Sizlerin de göreceği gibi o çağdaş ve modern akıllı bir cihaz ve daha da önemlisi yerli ve milli olarak üretilmiş akıllı bir cihaz. Buna ek olarak unutulmaması gereken bir diğer özelliği de sıfır emisyon üreten, kirlilik yaratmayan, çevreye saygılı olması sebebiyle gelecek nesillerimize bırakacağımız çok kıymetli bir mirastır’’ diye konuştu.