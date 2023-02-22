Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, yaşanılan depremler sonrası açıklanan KGF destek paketlerinin Elazığ’ı barındırmaması üzerine TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen’i arayarak durumu bildirdiklerini ve çözüm talep ettiklerini belirtti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, yaşanılan depremler sonrası açıklanan KGF destek paketlerinin Elazığ’ı barındırmaması üzerine TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen’i arayarak durumu bildirdiklerini ve çözüm talep ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli, 11 kentte ciddi hasara ve can kaybına neden olan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden zarar gören işletmelerin yaralarını sarmak adına KGF paketlerinin hazır olduğunu duyurmuştu. KGF paketlerinin açıklanmasının ardından netleşen detaylarda, destek paketlerini oluşturan iller arasında, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesine dahil olan Elazığ’ın olmadığı görüldü.

Konu hakkında hızlı bir şekilde gerekli mercilere ulaştıklarını ifade eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, üyelerimizin mağduriyetlerini gidermek adına büyük önem arz eden KGF destek paketlerinin açıklanmasını bekledik. Paketlerin kapsamında Elazığ’ın olmadığını gördüğümüz anda TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanımız Erdoğan Özegen’i arayarak ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilen Elazığ’ın da paketlerden yararlanması gerektiğini, üyelerimizin ciddi sıkıntıda olduğunu ve konunun ivedi şekilde çözümünün büyük önem arz ettiğini ifade ettik. Görüşmelerimiz son derece olumlu geçti. Sürecin takipçisiyiz, Allah’ın izniyle sorunu çözeceğiz’’ dedi.