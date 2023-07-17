Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, depremden etkilenen 11 ilin MTV ek vergisinden muaf tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

ETSO Başkanı Alan, TBMM’de kabul edilen torba kanun teklifinde yer alan mücbir sebep hali ilan edilen 11 ilin MTV ek vergisinden muaf tutulmasını sevinçle karşıladıklarını ifade etti. Alan, ‘’Taleplerimizin dikkate alınması bizleri sevindirdi. 7 Temmuz günü burada yapmış olduğumuz açıklamada motorlu taşıtlar vergisi ve mücbir sebeple ilgili basına bir açıklama yapmıştık. Çok şükür bunun semeresini almış bulunmaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen torba yasası kanunu çerçevesinde Elazığ’ın motorlu taşıtlar ek vergisinden muaf tutulmasını büyük bir memnuniyetle Elazığlı hemşehrilerimize duyurmak istiyorum’’ dedi.