Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. Yılı dolayısıyla Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi ve Garaova Tarım Kampı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik 30 Ekim Pazar günü de devam edecek.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99. Yılı dolayısıyla Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi ve Garaova Tarım Kampı’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik 30 Ekim Pazar günü de devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına özel olarak düzenlenen etkinlik Bodrum Belediyesi ile Terapi Yaşam Sanat Merkezi’nin iş birliği ile gerçekleşti. Etkinlikte doğaçlama tiyatro ve çocuklara özel sirk ve kukla tiyatrosu gösterileri yapılırken dışa vurum sanatlarının sergilendiği seramik, çini, kumaş boyama ve resim sanatları ve ayrıca yerel üreticilerinin kendi mahsullerinin bulunduğu stantlar da yer aldı.

Terapi yaşam sanat merkezi koordinatörü Gülseren Duyak Cumhuriyet Bayramı’na özel kolektif bir sanat festivali düzenlediklerini ifade ederek Bodrum Belediyesi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Tarımsal Hizmetler Koordinatörü Benian Bilgi etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“29 Ekim ve 30 Ekim tarihlerinde 2 günlük bir festival ile Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlayacağız. Belediyemizin öncülüğünde, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz, Pınarlıbelen Muhtarlığımız ve terapi Yaşam Sanat Merkezi ile ortaklaşa Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıyoruz. Yerel üreticilerimizi destekleyerek burada yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Bugün ve yarın aynı şekilde kukla tiyatroları, sirk gösterileri hem çini hem resif ve boyama sanatları ile ilgili etkinliğimiz olacak. Yerel ürünlerin satışlarının yapıldığı stantlarımız olacak. Etrim Tarım Kampı’nda bugün başlayan etkinlik 30 Ekim Pazar günü de tüm gün sürecek. Etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.