Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis Salonunda Termal Turizm Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ilk oturumunda Ticaret Bakanlığı’ndan Ticaret Uzman Yardımcısı Osman Acısu’nun sunumuyla Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi (HİSER) tüm detayları ile anlatıldı.

Bakanlık yetkilisinin tavsiyesi ile küme ile hareket edecek gurubun aynı turizm kolunda faaliyet göstermesinin projenin akışı için daha uygun olacağı görüşüne varıldı. ETO üyeleri özelinde termal turizm tesislerinin kümelenmesi uygun bulundu.

Kümelenmeye katılım şartlarının tesislerin termal ruhsat sahibi olmaları, Hizmet İhracatçıları Birliği’ne kaydolmaları ve en az 8 firmanın bir araya gelmesi gerektiğine dair bilgi verildi.

Toplantının ikinci oturumunda TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Satış Direktörü Elif Ağfaloğlu, 20-23 Eylül tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek olan 1.İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı ile ilgili ve 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı katılım detaylarını üyeler ile paylaştı.

Toplantıya ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Sayman Üye ve TURSAB Balıkesir ve Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, 8. Meslek Komitesi Başkanı Şemset Kocaman ve sektör temsilcileri katıldı.