Ticari yaşamı başarılı çalışmaları ile dikkat çeken iş insanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası (ETO) başkanlığına adaylığını görkemli bir törenle açıkladı.

Ticari yaşamı başarılı çalışmaları ile dikkat çeken iş insanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası (ETO) başkanlığına adaylığını görkemli bir törenle açıkladı.

Allia Thermal’de düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında hedeflerini ve yönetimini basına tanıtıp anlatan başkan adayı Ahmet Çetin, Edremit’in geleceğine yön verecek güzel bir ekip oluşturduklarına dikkat çekti.

Ziraat Fakültesi’ni bitirip iş hayatına atılan bu güne değin onlarca insana iş imkanı sunan, gerek sosyal yönden gerekse iş hayatında başarıları ve dürüst kişiği ile tanınan Çetin, “Edremit ekonomisini daha yukarılara çıkarmak için taşı elimizin altına koyuyoruz. 7 Ekim’de yapılacak seçimde Edremit Ticaret Odası (ETO)’nın çıtasını daha yukarılara çıkarmak için ekibimle hazırım” dedi.

Sarı liste ile yarışa gireceğini ve güçlü bir liste ile gümbür gümbür geldiklerini açıklayan ve Ahmet Çetin, üyelerden destek beklediklerini ifade etti.

ETO üyelerinin kendilerini bu yolda yalnız bırakmayacaklarına yürekten inandıklarının altını çizen Çetin, “Birbirinden değerli arkadaşlarımızdan oluşan sarı listemizi açıkladık. Bundan sonra genel platformda söz sahibi olmamız için yerel dinamikleri harekete geçirmek hedefimiz olacak. Ekonomi ile birlikte sosyal sorumluluk bilincinin ağırlık kazanacağı bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz. Bizle üyemiz ve Edremit kazanacak. Bugüne değin görülmeyen farklı hizmet anlayışı ile ETO’nun çıtasını daha yukarı çıkarmak marka şehir olmak için üyelerimizden destek bekliyoruz" dedi. Çetin, ardından ise havuz başında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Çetin’i baba Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski başkanı Cahit Çetin de yalnız bırakmadı.