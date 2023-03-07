Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun depremzedeler için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten temin ettiği 360 adet Kırgız çadırı Turkish Cargo’ya ait uçakla bölgeye ulaştırılmak üzere Manas Havalimanı’ndan havalandı. Uçağın gece saatlerinde Gaziantep’e inmesi bekleniyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun depremzedeler için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten temin ettiği 360 adet Kırgız çadırı Turkish Cargo’ya ait uçakla bölgeye ulaştırılmak üzere Manas Havalimanı’ndan havalandı. Uçağın gece saatlerinde Gaziantep’e inmesi bekleniyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgelerde yaşayan depremzedelere yönelik yapılan yardımlar sürerken, Dünya Etnospor Konfederasyonu da depremzedeler için yardımda bulundu. Etnospor, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten depremzedelerin konaklayabilmesi için 360 adet Kırgız çadırı temin etti. Çadırlar, bu akşam saat 18.10’da Manas Havalimanı’ndan havalanan Turkish Cargo’ya ait TK6617 sefer sayılı uçağın Bişkek-Gaziantep seferi ile depremzedelere ulaştırılacak. Öte yandan uçağın gece saatlerinde Gaziantep’e inmesi bekleniyor.