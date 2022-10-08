Yapılan konuşmalarda, Maket Yapımı Etnografik Sanatçısı Fikri Çalışkan ile ilgili görüşler dile getirildi.

Malatya’nın Darende ilçesinde etnografik sanatçı emekli öğretmen Fikri Çalışkan’a vefa gecesi düzenlendi. Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, DASEV Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Buyurgan, Çekül Vakfı Malatya Koordinatörü Bekir Sözen, Darende Belediye Meclis Üyesi Muharrem Apan, Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı Alaattin Ateş, Maket Yapımı Etnografik Sanatçısı Fikri Çalışkan, Çalışkan ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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