Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ego Genel Müdürlüğü, vatandaşların yeni açılacak olan Etlik Şehir Hastanesine ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlaması amacıyla bünyesine 2 yeni otobüs hattı ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ego Genel Müdürlüğü, vatandaşların yeni açılacak olan Etlik Şehir Hastanesine ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlaması amacıyla bünyesine 2 yeni otobüs hattı ekledi.

ABB EGO Genel Müdürlüğü, 28 Eylül Çarşamba günü hizmete girecek olan Etlik Şehir Hastanesine vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi amacıyla 2 yeni otobüs hattını hizmete soktu. Başlatılacak olan yeni hat tahsisi çerçevesinde; 206 hat numaralı İvedik Metro-Etlik Şehir Hastanesi güzergahında 43, 409 hat numaralı Dışkapı-Etlik Şehir Hastanesi-Akköprü güzergahında ise 60 olmak üzere İvedik, Dışkapı ve Akköprü Metro İstasyonlarına entegre 103 adet ring servisiyle 28 Eylül tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanacak.

Yol çalışmaları da devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hastaneye ulaşımın güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Etlik Şehir Hastanesi çevresi ve bağlantı yollarında, ABB ekipleri tarafından asfalt serim çalışmaları devam ediyor.