Konya’da narkotik polisi tarafından etliekmek fırınına düzenlenen baskında, 14 parça halinde 165 gram esrar madde ele geçirildi. Etliekmek yeme bahanesiyle uyuşturucu almaya gelenlere uyuşturucu sattığı tespit edilen iş yeri sahibi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya’da narkotik polisi tarafından etliekmek fırınına düzenlenen baskında, 14 parça halinde 165 gram esrar madde ele geçirildi. Etliekmek yeme bahanesiyle uyuşturucu almaya gelenlere uyuşturucu sattığı tespit edilen iş yeri sahibi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Selçuklu ilçesinde bir etliekmek fırınında uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan fırına polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 14 parça halinde 165 gram esrar Maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirilirken iş yeri sahibi Necati S. gözaltına alındı.

Öte yandan, Necati Seçer’den uyuşturucu almaya gelen şahısların etliekmek yeme bahanesiyle uyuşturucu aldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli fırıncı Necati Seçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Necati S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.